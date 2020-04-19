Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка показала фото своего пасхального стола. За столом в окружении яиц и куличей сидит пятилетняя дочь Навки Надежда, отцом которой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Со Светлой Пасхой! Пусть мир и солнце светят ярче, доброта, войдя в ваш дом, его не покидает, любовь и счастье живут в ваших сердцах! Один добрый поступок вдохновляет на новые!!! Будьте чьим-то вдохновением!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.

Несколько дней назад Навка отпраздновала юбилей, приняв множество поздравлений в соцсетях.