Татьяна Навка побилась яйцами с друзьями через экран. Видео

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка поддержала пасхальный челлендж, возникший в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Самый важный христианский праздник проходит в то время, когда большинство россиян вынуждены находиться в самоизоляции и не могут лично приветствовать и поздравить друг друга.
Одной из пасхальных традиций является разбивание яиц. В нынешней ситуации лично побиться яйцами могут только совместно проживающие россияне. С друзьями и знакомыми приходится биться виртуально. Так, Навка приняла эстафету от президента Федерации фитнес-аэробики России Ольги Слуцкер и передала её телеведущей, киноактрисе, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве и певцу и композитору Леониду Агутину.
Видео доступно на «Чемпионате».
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