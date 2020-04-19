Евгений Плющенко на Пасху выложил фото с кроликами и золотыми яйцами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с супругой продюсером Яной Рудковской и семилетним сыном Александром поздравил православных с праздником.



«Всех православных с праздником Пасхи! Всем здоровья, счастья и добра», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

На столе фигуриста красуются крупные пасхальные кролики и золотые яйца. Подписчики в комментариях пожурили Плющенко, что кролики являются частью католической, а не православной традиции. Католическая Пасха отмечалась неделю назад.

Из-за введённого практически повсеместно режима самоизоляции главный христианский праздник в 2020 году отмечается в семейном кругу, вместе с самыми близкими.