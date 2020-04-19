Анна Щербакова: на карантине приходится чуть больше ограничивать себя в еде

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Анна Щербакова призналась, что, находясь на самоизоляции, ограничивает себя в еде больше обычного.
«В обычные дни я себя не ограничиваю, но стараюсь есть правильную пищу, чтобы у меня были силы для тренировок. Понимаю, что если буду себе что-то запрещать есть, то у меня будут моменты, когда могу сорваться. А так я просто слежу за питанием.
На карантине из-за того, что тренировки не столь интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть. Худеть мне не приходилось, глобально точно нет, только по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать. Так получается удерживать вес", — сказала Щербакова в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
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