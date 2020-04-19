«Скоро Новый год». Тотьмянина показала фото пасхального стола со стоящей рядом ёлкой
Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина, жена Алексея Ягудина, на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией пасхального стола.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.
На заднем плане внимательные подписчики заметили новогоднюю ёлку, и завязался разговор.
Вопрос: Почему у вас дома стоит ёлка в Пасху?
Татьяна Тотьмянина: Потому что не убрали ещё. Нам так красиво!
В: У меня тоже стоит!
Т.Т.: Скоро Новый год!
Помимо Олимпийских игр 2006 года Тотьмянина в паре с Максимом Марининым дважды выигрывала чемпионат мира и пять раз становилась чемпионкой Европы.
Тотьмянина замужем за олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, пара воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Елизавету и 4-летнюю Мишель.
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