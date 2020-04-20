16-летняя Анна Щербакова решила разучить тройной аксель

Российская фигуристка Анна Щербакова, которая в 2020 году выиграла чемпионат России и стала второй на чемпионате Европы, рассказала, что в сезоне-2020/2021 попробует построить короткую программу с тройным акселем. По её словам, отсутствие этого элемента часто обуславливало её отставание от конкуренток в минувшем сезоне.

«Могу сказать, что и сейчас мне есть в чём прибавлять. Я буду учить новые прыжки, делать акцент на тройной аксель. Это то, чего мне в этом сезоне не хватило.

В короткой программе у меня часто было отставание от первого места, потому что я не прыгала тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно будет очень много работать, чтобы вставить его в программу. И, конечно, прибавлять можно во вращениях, в скольжении», — сказала спортсменка в эфире радио «Маяк».

Также посмотрите видео феноменального каскада Щербаковой: четыре — три — три.