Шоу в Японии с участием Елизаветы Туктамышевой отменено из-за коронавируса
Ледовое шоу Fanstasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов шоу.
«Нам пришлось отменить шоу Fanstasy on Ice 2020, которое должно было пройти в мае. Мы готовились к проведению мероприятия и пристально следили за информацией правительства о ситуации с коронавирусом в Японии и во всём мире. Так как перспективы распространения инфекции остаются неясными, мы решили, что здоровье и безопасность зрителей и фигуристов, которые приедут в Японию, снанет нашим главным приоритетом», — сказано в заявленни организаторов.
Помимо Туктамышевой, участие в шоу должен был принять Евгений Плющенко.
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