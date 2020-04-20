Ирина Слуцкая — о самоизоляции: детям чуть слабинку даёшь, и у них крышу сносит
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как ей удаётся справляться с воспитанием детей во время самоизоляции.
«Устали от детей? Я живой человек, со мной тоже такое бывает. Потому что в условиях самоизоляции все сходят с ума, и мы не исключение.
Детям чуть слабинку даёшь, и у них крышу сносит. Так что надо ловить момент смещения этой «крыши». Иногда не удаётся, поэтому приходится повышать голос.
Самый спокойный член семьи — наша калорийная булочка Кира. Она умница, ведёт себя хорошо, а мы смотрим на неё и тоже успокаиваемся. Единственное, Кира реагирует на погоду. А так спит, ест, улыбается, гуляет. А вы как сохраняете спокойствие в вашей семье?» — написала Слуцкая.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Ирины Слуцкой.
Ирина Слуцкая вспомнила свой знаменитый ковбойский номер
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