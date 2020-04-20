«Главное, во время отпуска не обгореть!» Алексей Ягудин позагорал под снегом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин решил, что в самоизоляции, которая одновременно является вынужденным отпуском, нужно отдыхать. На отдыхе большинство россиян любят загорать. Вот и Алексей решил позагорать в Центральной России в середине апреля. Пошедшие с неба осадки — то ли дождь, то ли снег — не изменили планы фигуриста.

«Главное, во время отпуска не обгореть! Посоветуйте крем, пожалуйста!» — написал Ягудин на своей странице в «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве для всех горожан введён домашний режим самоизоляции. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.