«Главное, во время отпуска не обгореть!» Алексей Ягудин позагорал под снегом
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин решил, что в самоизоляции, которая одновременно является вынужденным отпуском, нужно отдыхать. На отдыхе большинство россиян любят загорать. Вот и Алексей решил позагорать в Центральной России в середине апреля. Пошедшие с неба осадки — то ли дождь, то ли снег — не изменили планы фигуриста.
«Главное, во время отпуска не обгореть! Посоветуйте крем, пожалуйста!» — написал Ягудин на своей странице в «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве для всех горожан введён домашний режим самоизоляции. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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