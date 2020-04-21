«Нефть. Ну вот и всё». Ягудин отреагировал на падение цены

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал резкое падение цены на нефть, которое наблюдалось в последние сутки.

«Нефть. Ну вот и всё. Теперь конец (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Падение цены на нефть частично обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 652 тыс.

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