Кихира возглавляет мировой рейтинг ISU. Щербакова поднялась на 3-ю строчку, Загитова – 8-я

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опубликован обновлённый мировой рейтинг по итогам двух сезонов. Лидером зачёта в женском одиночном катании стала японка Рика Кихира, россиянка Анна Щербакова вошла в тройку лучших.

1. Рика Кихира (Япония) — 4171 очко.

2. Брэди Теннелл (США) — 3133.

3. Анна Щербакова (Россия) — 2841.

4. Александра Трусова — 2774.

6. Алена Косторная — 2760.

8. Алина Загитова — 2666.

10. Софья Самодурова — 2414.

11. Елизавета Туктамышева — 2372.

13. Евгения Медведева — 2192.

25. Станислава Константинова — 1346.

38. Камила Валиева — 1100.

Среди мужчин лидером зачёта стал японец Юдзуру Ханю, 2-я и 3-я позиции достались россиянам Александру Самарину и Дмитрию Алиеву соответственно.

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 3786.

2. Александр Самарин (Россия) – 3046.

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 2957.

4. Нэтан Чен (США) – 2880.

5. Маттео Риццо (Италия) – 2859.

6. Джейсон Браун (США) – 2844.

7. Даниэль Грассль (Италия) – 2658.

8. Морис Квителашвили (Грузия) – 2651.

9. Шома Уно (Япония) – 2640.

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 2603.

В рейтинге танцевальных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на 2-м месте, уступив всего 78 очков лидерам — китайской паре Пэн Чэн/Цзинь Ян.

1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 3488.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 3410.

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 3203.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 3109.

5. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 2880.

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 2736...

11. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 2368...

14. Аполлинария Панфилова /Дмитрий Рылов (Россия) – 1772.

Зачёт танцевальных пар возглавили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 3734.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 3462.

3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 3458.

4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 3331.

5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 3283.

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 3134.

7. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 3076...

19. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 1815.