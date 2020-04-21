Кихира возглавляет мировой рейтинг ISU. Щербакова поднялась на 3-ю строчку, Загитова – 8-я

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опубликован обновлённый мировой рейтинг по итогам двух сезонов. Лидером зачёта в женском одиночном катании стала японка Рика Кихира, россиянка Анна Щербакова вошла в тройку лучших.
1. Рика Кихира (Япония) — 4171 очко.
2. Брэди Теннелл (США) — 3133.
3. Анна Щербакова (Россия) — 2841.
4. Александра Трусова — 2774.
6. Алена Косторная — 2760.
8. Алина Загитова — 2666.
10. Софья Самодурова — 2414.
11. Елизавета Туктамышева — 2372.
13. Евгения Медведева — 2192.
25. Станислава Константинова — 1346.
38. Камила Валиева — 1100.
Среди мужчин лидером зачёта стал японец Юдзуру Ханю, 2-я и 3-я позиции достались россиянам Александру Самарину и Дмитрию Алиеву соответственно.
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 3786.
2. Александр Самарин (Россия) – 3046.
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 2957.
4. Нэтан Чен (США) – 2880.
5. Маттео Риццо (Италия) – 2859.
6. Джейсон Браун (США) – 2844.
7. Даниэль Грассль (Италия) – 2658.
8. Морис Квителашвили (Грузия) – 2651.
9. Шома Уно (Япония) – 2640.
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 2603.
В рейтинге танцевальных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на 2-м месте, уступив всего 78 очков лидерам — китайской паре Пэн Чэн/Цзинь Ян.
1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 3488.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 3410.
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 3203.
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 3109.
5. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 2880.
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 2736...
11. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 2368...
14. Аполлинария Панфилова /Дмитрий Рылов (Россия) – 1772.
Зачёт танцевальных пар возглавили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 3734.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 3462.
3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 3458.
4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 3331.
5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 3283.
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 3134.
7. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 3076...
19. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 1815.
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