Алина Загитова показала тренировку-растяжку. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова показала видео тренировки, которую она делала в период работы в группе Этери Тутберидзе. Напомним, ранее спортсменка объявила о приостановке карьеры.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», — сказала Загитова в видео, которое появилось в «Яндекс.Эфире».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Эти тренировки — часть совместного проекта Департамента спорта города Москвы и Яндекс.Эфира. Домашние тренировки проводят многие известные российские спортсмены.

17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, чемпионка России 2018 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года.