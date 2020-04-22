Боброва: мой сын сначала ужасно боялся пылесоса, а теперь они лучшие друзья

Российская фигуристка Екатерина Боброва, чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи и серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командных соревнованиях, поделилась историей о своём сыне. Напомним, что Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата в июле 2016 года.



«Это даже не история, а, я бы сказала, забавный факт. Когда Сашенька первый раз увидел, и что важно, услышал пылесос, он ужасно испугался! Мы его долго успокаивали. Подходили вместе с ним к пылесосу, держа его конечно на руках, чтобы он чувствовал защиту. Гладили эту „совсем нестрашную штуку“, чтобы показать, что бояться нечего. Было безрезультатно. Истерика. Даже когда надо было пропылесосить, кто-то из родителей уходил с ним вместе в другую комнату, чтобы Саша так не боялся. Но это наш сын. На третий раз „уборки“ Саше были неинтересны никакие игрушки, он только скрёбся в дверь, чтобы посмотреть на этого шумного зверя и оценить его ещё раз… Дверь мы открыли, но подходить ближе он не стал. Не буду растягивать повествование на два поста. Короче, теперь Саша и пылесос лучшие друзья. Серьёзно! Саша чётко знает, где он лежит! Когда произносится слово „пылесос“ — всё, ему неинтересны никакие игрушки! Когда вывозишь его для уборки, Саша мгновенно рядом! Мне кажется, он и ползать научился только для того, чтобы побыстрее оказываться рядом с „другом“. Теперь у нас истерики, как только попробуешь его отнять у Саши, чтобы убрать на место… Но в этом есть и определённые плюсы. Если тебе надо отдохнуть или побыть наедине, достаёшь пылесос и можешь не беспокоиться — ребёнок будет полностью занят ближайший час», — написала Боброва в своём «инстаграме».