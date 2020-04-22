Алексей Ягудин поскользнулся и в одежде упал в бассейн. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил в своём «инстаграме» видео, как он шёл по бортику бассейна и вдруг упал туда в одежде.

«Бытовуха! Где-то и что-то пошло не так!» — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.