Слуцкая поделилась списком своих любимых книг

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась списком из прочтённых ей за последнее время книг, которые произвели на неё наибольшее впечатление.



«Я люблю читать, а ещё оказалось, что люблю составлять списки для вас. Потому решила поделиться с вами любимыми книгами. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять. Так сложилось, что я люблю тяжёлые книги. Но разбавляю их более простой литературой. Из последнего:

1️. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

2️. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.

3️. «История одной зечки и других заключённых» Екатерины Матвеевой.

4️. Произведения Джоджо Мойес.

5️. «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.



Читаю я, кстати, с телефона. Сейчас у меня есть несколько закачанных книг, которые я никак не могу начать из-за маленькой Киры, потому что стараюсь проводить с ней всё свободное время», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.