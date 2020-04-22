«Запутался в ногах». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» новую фотографию, сделанную в необычном стиле.

«Верю, что могу летать. Верю, что могу дотянуться до небес», — процитировала спортсменка популярную песню, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Подписчикам понравилось новое фото Сотниковой.

«Красотка».

«Как же я обожаю эту фотосессию».

«Ангелы не могут не летать».

Но были и такие комментарии.

«Я запутался в ногах».

«Что-то ничего не понятно, как это?».

Другой пользователь ответил: «Переверни».

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).