«Вы очень похожи, две красавицы». Подписчики оценили фото Тотьмяниной с собакой

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина, жена Алексея Ягудина, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото. На фотографии Тотьмянина сидит рядом со своей собакой.
Запись можно посмотреть на странице Тотьмяниной в «инстаграме».
«Вы очень похожи, две красавицы», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Тотьмянина замужем за олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, пара воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Елизавету и 4-летнюю Мишель.
В настоящее время Ягудин и его семья находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Фигурист и его супруга регулярно выкладывают различные видеоролики, показывая, как пытаются занять себя чем-то интересным, находясь дома. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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