«Не готова учить сложные прыжки». Сотникова рассказала, почему завершила карьеру

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в «Инстаграме». Спортсменка рассказала, почему решила завершить карьеру, а также ответила на вопрос, какие чувства испытала, став олимпийской чемпионкой в 2014 году.

«Начались травмы. Голеностоп. Спина. Травмы серьёзные были, это потеря формы, потом реабилитация, в общем, было нелегко.

И с нашей конкуренцией в России надо учить сложные прыжки. Я к этому не готова, возраст уже не тот — учить новые элементы.

Что чувствовала, став олимпийской чемпионкой? Трудно описать. После произвольной программы была опустошённой, все эмоции выдала и оставила на льду. Ночь была без сна, уснуть не могла. Но таких эмоций больше пока не получала. Мне кажется, такие эмоции будут, когда родишь малыша, потому что большой спорт для меня закрыт», — написала Сотникова в «Инстаграме».