Алексей Ягудин рассказал о случае, который мог поставить крест на его карьере

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин по приглашению «Чемпионата» выступил в эфире Фонда Хабенского и, вспоминая первый выход на лёд, рассказал о случае, который мог поставить крест на его карьере.

«В тот день в 1984 году, по рассказам мамы, я нашёл ножницы и постарался сделать себе модную причёску. С этим немного не сложилось, я постриг только половину шевелюры. Мама была в ужасе и постаралась исправить то, что я наделал. Мы с ней опоздали на просмотр, где был отбор в фигурную группу.

После этого мой тренер Александр Майоров спросил, что мы тут делаем, а мама сказала посмотреть на мою голову. Мы все посмеялись. Казалось бы, забавный случай мог испортить мне карьеру, но Александр Майоров сказал приходить на первую ледовую тренировку.

Катание меня никак не тянуло. Выбор сделали мама и её брат. Решили укрепить моё здоровье, чтобы я занимался спортом. Мама увидела объявление на фонаре, что набирают группу, и они решили меня туда отдать.

Не помню себя маленького, когда катался. Получал от мамы втык, что ковырял в носу во время тренировок и рассматривал, какая была вентиляция на крыше катка. В какой-то момент, когда повзрослел, понял, что фигурное катание мне очень нравится, и любовь с каждым годом только росла. Фигурное катание — друг, который сравним с родителями. Его невозможно не любить. Иногда мы ссоримся с этим другом, но и радуемся совместным успехам», — сказал Ягудин.

«Чемпионат» поддерживает серию живых включений #побудьсомной, которые запустил Фонд Хабенского. Вместе мы помогаем подопечным фонда — детям с опухолями мозга — встретиться в прямом эфире с их спортивными кумирами и провести собственное интервью со звездой.

Поддержать детей фонда и внести свой вклад в сбор средств на лечение можно по ссылке или отправив смс с любой суммой на номер 7535.