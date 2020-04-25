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Евгений Плющенко с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов

Евгений Плющенко с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его супруга, продюсер Яна Рудковская, и семилетний сын Александр подготовили 100 подарков для ветеранов и пожилых людей к праздникам.

В красиво упакованный подарок входят чай, красная икра, шпроты, конфеты Рафаэлло с малиной, сгущённое молоко, кукуруза и зелёный горошек, вафли, макароны и гречка. Семья Плющенко передаст подарки волонтёрам Московской области.

«Добрые дела, которые так важны в это непростое время! Передали через волонтёров Подмосковья для ветеранов ВОВ и для детского хосписа «Домодедово». Первым, кто получил нашу маленькую поддержку, был Сафиулин Вакир Зиннатович, 97 лет, участник ВОВ, Щёлково», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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