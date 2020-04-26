Тренер Павлюченко и Ходыкина заявил, что фигуристы пока не нашли свой стиль катания
Сергей Доброскоков, тренер российский фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, рассказал о планах пары на следующий сезон.
«В следующем сезоне, возможно, найдём нового постановщика. Мысли такие есть, хотим поставить что-то отличное от того, что было в прошлом году.
Ребята ищут свой стиль, своё направление, и это нормально для молодой пары. Пока же они своего стиля не нашли, но им интересно его искать и пробовать что-то новое. Они попросили поменять им программы", — цитирует Доброскокова «Р-Спорт».
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в фигурном катании был завершён досрочно. В марте Павлюченко и Ходыкин должны были выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада), однако соревнования были отменены.
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