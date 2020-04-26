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Александра Трусова завела собаку породы хаски и поделилась фото с ней

Александра Трусова завела собаку породы хаски и поделилась фото с ней
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова выложила в «Инстаграм» фотографию своей новой собаки. Питомец породы хаски присоединился к двум другим собакам спортсменки, которых она называет «два счастья».

«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем — хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала фото фигуристка.

Фото доступно на официальной странице Александры в «Инстаграме».

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

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