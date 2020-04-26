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Елизавета Туктамышева: хотела бы сняться в кино. Больше подойду для комедии

Елизавета Туктамышева: хотела бы сняться в кино. Больше подойду для комедии
Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что была бы не против попробовать себя в качестве актрисы.

«Хотела бы снятьcя в кино, это интересный опыт. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Уверенно бы в неё влилась. Не нужно даже было бы что-то менять в себе, просто была бы собой.

Смотрела биографию Дженнифер Энистон — она хотела быть драматической актрисой. Даже когда пробовалась в сериал „Друзья“, она не думала, что так всё получится. Дженнифер хотела играть более серьёзные роли, но ей сказали — девочка, ты просто создана для комедии», — рассказала Туктамышева во время совместного эфира с Татьяной Волосожар в её "инстаграме".

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