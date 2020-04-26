Башаров рассказал о причинах расставания с Навкой

Актёр Марат Башаров рассказал о своём романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой, который начался в 2006 году на съёмках шоу «Звёзды на льду». На тот момент Марат был женат на Елизавете Круцко, но верностью не отличался. А Татьяна была замужем за тренером Александром Жулиным. Башаров признался, что роман с Навкой начался не с первого взгляда.

«Как-то всё по нарастающей пошло, и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись. Я ушёл из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго», — приводит слова Башарова Cosmopolitan со ссылкой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Марат уточнил, что роман длился около двух лет, но потом они решили расстаться, так как отношения оказались осложнены постоянными разъездами и гастролями.

«Нас держала общая работа. А затем это всё закончилось, и вместе с этим льдом мы поняли: нам придётся расстаться, несмотря на то что мы очень любили друг друга, очень», — признался Башаров.