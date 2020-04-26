Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия». Рудковская является продюсером певца.
«А потанцевать?» — подписал Плющенко видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Плющенко и Рудковская женаты с сентября 2009 года, их сыну Александру 7 лет.
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр, фигурист — трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
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