Аделина Сотникова с мамой приняла участие в Flip The Switch Challenge с переодеванием

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова приняла участие в Flip The Switch Challenge со своей мамой и опубликовала видео в «Инстаграме».
Сам челлендж зародился в 2018 году, но спустя пару лет снова стал популярен. Впервые об этом челлендже заговорили, когда исполнитель Drake выпустил песню Nonstop. В ней есть слова «Смотри, я просто щелкну выключателем», которые не оставили равнодушными интернет-пользователей. Она стала гимном нового челленджа. Его суть обычно заключается в том, что главный герой сменяет образ или стиль одежды в определённый момент видео.
Видео с участием Сотниковой не стало исключением. В начале ролика она предстаёт в светлом пальто, а уже к середине ролика меняет одежду. В роли оператора выступает мама, которая также меняет свой образ.
Видео доступно в «инстаграме» Сотниковой.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы). Не так давно Аделина после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
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