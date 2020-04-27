Фигуристка Елена Ильиных поделилась милым семейным фото

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с дочерью и мужем. Позавчера, 25 апреля, спортсменке исполнилось 26 лет.

«Спасибо, любимые, за праздник! Я вас очень сильно люблю. Спасибо всем за поздравления и пожелания!» — написала Ильиных.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Елены Ильиных.

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.