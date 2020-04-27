«Не верил в Загитову». Леонид Слуцкий — об Алине

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, что является давним поклонником фигурного катания, и признался, что не верил в успех Алины Загитовой, которая на Олимпиаде 2018 года в возрасте 15 лет стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

«Наверное, когда-то можно будет осуждать Этери Георгиевну (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») за то, что у этих девчонок могут возникнуть проблемы в зрелом возрасте. Пока же — победителей не судят. Думаю, Алина Загитова, в которую я не верил, благодарна своему тренеру», — цитирует Слуцкого Sport24.

По словам тренера, он не верит, что Загитова, которая ранее объявила о приостановке карьеры, вернётся в спорт на былой уровень.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова сможет навязать борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками.

Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев её фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алёне Леоновой, — пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую», — добавил он.

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