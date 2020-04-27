Татьяна Навка и члены её семьи убрали мусор на воскреснике в лесу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о воскреснике в лесу, который она устроила вместе со своей семьёй.
«Вот такое вот воскресение! В моём детстве это называлось субботник, у нас получился воскресник. Это не наш лес, не наш мусор, но это наша природа, наша страна и наша планета! Можно сколько угодно перекладывать ответственность на всех и вся, говорить, что все вокруг обязаны и должны, но, может быть, стоит начать с себя?! Конечно, кажется, что от одного убранного мешка мусора ничего не изменится?! Ошибаетесь, изменится, и ещё как! Станет чище, уютнее, теплее и человечнее! Потому что путь состоит из маленьких шажков, небольших прыжков, а в итоге превращается в километры пройденных дорог! И личным примером мы показываем детям, что, начав с себя, со своей культуры, окружающей среды и ответственности, можно изменить и мир вокруг!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в TikTok.
- 28 апреля 2020
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31
-
18:53
-
17:18
-
15:40
-
14:53
-
13:45
-
12:29
-
04:21
- 24 апреля 2020
-
23:29