Татьяна Навка и члены её семьи убрали мусор на воскреснике в лесу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о воскреснике в лесу, который она устроила вместе со своей семьёй.

«Вот такое вот воскресение! В моём детстве это называлось субботник, у нас получился воскресник. Это не наш лес, не наш мусор, но это наша природа, наша страна и наша планета! Можно сколько угодно перекладывать ответственность на всех и вся, говорить, что все вокруг обязаны и должны, но, может быть, стоит начать с себя?! Конечно, кажется, что от одного убранного мешка мусора ничего не изменится?! Ошибаетесь, изменится, и ещё как! Станет чище, уютнее, теплее и человечнее! Потому что путь состоит из маленьких шажков, небольших прыжков, а в итоге превращается в километры пройденных дорог! И личным примером мы показываем детям, что, начав с себя, со своей культуры, окружающей среды и ответственности, можно изменить и мир вокруг!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в TikTok.