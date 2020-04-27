Реакция Евгении Медведевой на странную японскую рекламу. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась новым видео на своей странице в TikTok. Спортсменка внимательно смотрит на экран телевизора, который остался за кадром, и лопает пузырьки на упаковочной плёнке.
«Пытаюсь понять, зачем в японской рекламе поливают майонезом кошачьи печеньки», — подписала ролик Медведева, добавив хэштэг #рекомендации.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
За последние сутки в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 87 147 человек. Выздоровевших насчитывается 7346 человек, 794 человека скончались.
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