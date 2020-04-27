«Яркий огонёчек». Подписчики оценили фото Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова предложила болельщикам выбрать лучшую из трёх её фотографий. На снимках она запечатлена сидящей в гамаке в непринуждённой позе. Фотографии различаются эмоциями.
Фотографии доступны в «инстаграме» Софьи Самодуровой.
Подписчикам понравились все фотографии и они щедро одарили фигуристку комплиментами.
va.lera2540: Сонечка, все фото с тобой шикарны. Потому что ты самая прекрасная.
yimnxda: Соня может быть разной, но всегда прекрасна.
denis_druschinin: Если б залилась ты смехом, с ветром косами играя, я летел бы вслед за эхом, дивный голос догоняя.
katerinachisto: Ты такая, как есть: жизнерадостная, позитивная и улыбчивая.
yakimenko_alena: Ну что за малышка такая красивая.
vladimirsidorov50: Ты открылась и улыбаешься. Солнышко!
mazurenko8619: Полна жизненной энергии, улыбка шикарнейшая, глазки светятся.
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