«Знай, что ты самая прекрасная в мире». Подписчики отреагировали на фото Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» фотографию, которая очень понравилась её подписчикам. На снимке спортсменка улыбается, изображая руками сердечко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Знай, что ты самая прекрасная в мире».

«Сонечка, какая красотка».

«Солнышко».

«Большой любви тебе тоже!»

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.

Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.