Туктамышева — подписчице: ты единственная, кто, находясь на Бали, сильно хочет в Глазов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обменялась шутливыми репликами с подписчицей в «Инстаграме». Ранее спортсменка написала в своём «инстаграме» следующую фразу: «Хочу на море, и первое, куда я поеду, когда будет возможность, — это будет Бали. Давно мечтаю».
«Хочу гречу и докторскую колбасу. Куда я поеду, когда будет возможность, — это будет Глазов. Если у меня, конечно, будет выбор улететь из Бали», — написала в комментариях к посту одна из подписчиц.
«Мне кажется, ты единственный человек, который, находясь на Бали, так сильно хочет в Глазов», — ответила фигуристка.
Напомним, 23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
Также посмотрите забавное видео Туктамышевой о карантине.
- 28 апреля 2020
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31
-
18:53
-
17:18
-
15:40
-
14:53
-
13:45
-
12:29
-
04:21
- 24 апреля 2020
-
23:29