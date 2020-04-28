Туктамышева — подписчице: ты единственная, кто, находясь на Бали, сильно хочет в Глазов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обменялась шутливыми репликами с подписчицей в «Инстаграме». Ранее спортсменка написала в своём «инстаграме» следующую фразу: «Хочу на море, и первое, куда я поеду, когда будет возможность, — это будет Бали. Давно мечтаю».

«Хочу гречу и докторскую колбасу. Куда я поеду, когда будет возможность, — это будет Глазов. Если у меня, конечно, будет выбор улететь из Бали», — написала в комментариях к посту одна из подписчиц.

«Мне кажется, ты единственный человек, который, находясь на Бали, так сильно хочет в Глазов», — ответила фигуристка.

Напомним, 23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

«Аппетитные ножки». Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой в халате

Также посмотрите забавное видео Туктамышевой о карантине.