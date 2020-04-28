Аделина Сотникова показала фото в красном купальнике

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в красном купальнике.

«Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать, но что-то пошло не так», — подписала фотографию спортсменка.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Также посмотрите видео, как Алексей Ягудин поскользнулся и в одежде упал в бассейн.