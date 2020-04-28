Евгений Плющенко и его жена сделали для своей собаки необычный шлем. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. Фигурист вместе с женой Яной Рудковской сделали для своей собаки Фифы необычный шлем.

«Готовимся к мотоциклетным походам, сделали специальный шлем Фифочке нашей, потому что безопасность должна быть. Сделали из апельсиновой корочки с мамой Яной. Фифочке очень нравится. Малыш такой», — сказал Плющенко и поцеловал собаку.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Плющенко и Рудковская женаты с сентября 2009 года, их сыну Александру 7 лет.

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр. Кроме этого фигурист является трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.