Евгений Плющенко и его жена сделали для своей собаки необычный шлем. Видео
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. Фигурист вместе с женой Яной Рудковской сделали для своей собаки Фифы необычный шлем.
«Готовимся к мотоциклетным походам, сделали специальный шлем Фифочке нашей, потому что безопасность должна быть. Сделали из апельсиновой корочки с мамой Яной. Фифочке очень нравится. Малыш такой», — сказал Плющенко и поцеловал собаку.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Плющенко и Рудковская женаты с сентября 2009 года, их сыну Александру 7 лет.
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр. Кроме этого фигурист является трёхкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31
-
18:53
-
17:18
-
15:40
-
14:53
-
13:45
-
12:29
Партнерский контент