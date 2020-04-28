Александра Трусова провела тренировку с собакой на руках. Видео

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова показала, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка поделилась в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как она провела импровизированную тренировку, держа на руках свою собаку.

«Мотор. Начали!» — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время 15-летняя Трусова, как и большинство других спортсменов, пребывает на самоизоляции в связи с коронавирусом. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.