Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Что больше притягивает? Руки или взгляд?» Екатерина Боброва опубликовала новое фото

«Что больше притягивает? Руки или взгляд?» Екатерина Боброва опубликовала новое фото
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.

«Что больше притягивает? Руки или взгляд?» — написала Боброва.

Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Подписчики ответили на вопрос фигуристки в комментариях.

«Взгляд. Руки отвлекают».
«Руки, это стремление ввысь!»
«Руки. Какая эстетика».

Фигуристка выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года, серебряные призёры Игр-2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

Ранее Боброва показала, как её маленький сын тренируется вместе с отцом, фигуристом Андреем Депутатом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020