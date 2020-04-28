«Что больше притягивает? Руки или взгляд?» Екатерина Боброва опубликовала новое фото

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии.

«Что больше притягивает? Руки или взгляд?» — написала Боброва.

Посмотреть фотографии можно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Подписчики ответили на вопрос фигуристки в комментариях.

«Взгляд. Руки отвлекают».

«Руки, это стремление ввысь!»

«Руки. Какая эстетика».

Фигуристка выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года, серебряные призёры Игр-2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.

Ранее Боброва показала, как её маленький сын тренируется вместе с отцом, фигуристом Андреем Депутатом.