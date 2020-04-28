18-летняя фигуристка предрекла поражение ученицам Этери Тутберидзе на Олимпиаде

Ученица спортшколы «Самбо-70», призёр Кубка Москвы, 18-летняя российская фигуристка Мария Мостенец предположила, что подопечные Этери Тутберидзе не смогут победить в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По её словам, это объясняется тем, что в настоящий момент спортсменки не могут проводить полноценные тренировки из-за карантина.

В настоящее время ведущие ученицы группы Тутберидзе — Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«В Корее и Японии люди могут тренироваться, и, мне кажется, это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас, — по сути, отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде.

Я желаю удачи всем девчонкам из команды Тутберидзе, но моё личное мнение — они могут не выиграть Олимпиаду из-за этого. Во всяком случае есть риск.

Сейчас появляются серьёзные соперницы из Японии, Кореи, может быть, китаянки дома подтянутся — это как раз те страны, где тренироваться можно. Наши будут в медалях, но второе-третье место — потолок, за золото бороться будет трудно», — цитирует Мостенец «Спорт-экспресс».

Также посмотрите видео, посвящённое Алине Загитовой, Евгении Медведевой и Юлии Липницкой, лучшим ученицам Тутберидзе.