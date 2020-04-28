Константинова призвала подписчиков оставаться дома, опубликовав пляжное фото
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото с отдыха на пляже.
«Закат», — подписала фото Константинова, использовав хештеги #stayhome (оставайтесь дома) и #vacation (отпуск).
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады-2019, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Финляндии, победительница и призёр турниров серии «челленджер».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин. Большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
Станислава Константинова опубликовала фото без макияжа
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