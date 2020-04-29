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Алина Загитова показала солнечное фото на фоне заснеженных гор

Алина Загитова показала солнечное фото на фоне зас
Алина Загитова показала солнечное фото на фоне заснеженных гор
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную на фоне заснеженных горных вершин. По её словам, снимок был сделан 10 февраля 2020 года.

Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/?hl=ru

17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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Также посмотрите видео, как Загитова готовилась стать на ролики для фотосессии.

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