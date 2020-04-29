Алина Загитова сыграла в игру «Дорого — дёшево» с помадой и плюшевыми мишками. Видео
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова сыграла в игру «Дорого — дёшево», где нужно угадать, какой из предметов дороже, а какой дешевле. Спортсменке предложили сравнить губную помаду, воду, плюшевых мишек, туфли, мармелад, бьюти-блендеры, суши и патчи для глаз. Игра закончилась вничью — 4:4.
«Это было ещё в марте, до ввода карантина, было весело и увлекательно, и так хочется, чтобы пандемия закончилась как можно скорее и мы снова могли встречаться и радоваться каждому дню наяву», — подписала Загитова видео.
Права на видео принадлежат Cosmopolitan Russia. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Алины Загитовой.
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