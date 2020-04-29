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Евгения Медведева в маске исполнила программу «Мемуары гейши» в парке с сакурами. Видео

Евгения Медведева в маске исполнила программу «Мем
Евгения Медведева в маске исполнила программу «Мемуары гейши» в парке с сакурами. Видео
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка вышла в парк, где исполнила фрагмент произвольной программы «Мемуары гейши», с которой выступала в сезоне-2019/2020.

«Соскучилась по льду», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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