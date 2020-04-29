Фигуристка Каюмова рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

Бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова, которая ранее занималась в группе российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, как однажды её выгнали с тренировки. По словам спортсменки, дело было в том, что она допустила слишком много ошибок во время проката.

«Я совсем расслабилась, много всего навалила. Она сказала: «Так не пойдёт, иди». Но в итоге я вернулась на лёд, сказала, что хочу работать. Пустила обратно», — приводит слова Каюмовой «Спорт-экспресс».

Несмотря на инцидент, Каюмова не держит зла на Тутберидзе.

«Добрая, умная, но очень требовательная. Много шутила на тренировках, может поднять настроение. Всегда видела, когда надо подшутить, когда подбодрить. Классный человек на самом деле. Для меня она остаётся кумиром», — добавила она.