Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко и Рудковская устроили танцевальный батл

Плющенко и Рудковская устроили танцевальный батл
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, устроили танцевальный батл.

«Кто круче?» — спросил у подписчиков Плющенко, выложив видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Ранее супруги танцевали под песню Димы Билана, продюсером которого является Рудковская, а также ставили номера под популярные композиции российской группы Little Big «Skibidi» и «UNO».

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.

Евгений Плющенко с женой и сыном станцевал под песню Little BIG
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020