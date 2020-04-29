Плющенко и Рудковская устроили танцевальный батл
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, устроили танцевальный батл.
«Кто круче?» — спросил у подписчиков Плющенко, выложив видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Ранее супруги танцевали под песню Димы Билана, продюсером которого является Рудковская, а также ставили номера под популярные композиции российской группы Little Big «Skibidi» и «UNO».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
Евгений Плющенко с женой и сыном станцевал под песню Little BIG
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