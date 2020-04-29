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Виктория Синицина — о юбилее: мне 25, а я себя чувствую на 16

Виктория Синицина — о юбилее: мне 25, а я себя чувствую на 16
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым, в день рождения рассказала, что не ощущает себя на свой возраст. Сегодня, 29 апреля, спортсменка отмечает 25-летний юбилей.

«Вот и стукнуло. Мне 25, а я себя чувствую на 16. Наверное, это хорошо», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы—2020, серебряные призёры чемпионата мира—2019, серебряные призёры финала Гран-при-2018, бронзовые призёры командного чемпионата мира 2019 года и двукратные чемпионы России в танцах на льду.

По состоянию на 20 апреля 2020 года дуэт Синицина/Кацалапов занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

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