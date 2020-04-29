Татьяна Тарасова: готовы работать сутками. Чтобы на катке каталось по 4 человека и тренеры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь обратилась с просьбой к руководству страны разрешить фигуристам национальной команды возобновить ледовые тренировки на закрытых базах, а также объяснила причины своей настойчивости.

«Ботинки засохли. Две недели сейчас только ботинки раскатать. Просто чтобы ноги были не в кровь. Понимаете, чтобы наминов не было. У нас это очень большой вопрос. Потому что ты раскатываешься и первые 10 минут можешь не чувствовать, где у тебя уже кожи нет. Потому что они как перчатки — они сухие, эти ботинки. Потому что все готовились к чемпионату мира, а чемпионат мира отменили, и тут сразу всех посадили домой.

Это очень сложная ситуация. Поэтому я, например, очень прошу руководство нашей страны войти в наше положение и разрешить нам аккуратно… Пусть хотя бы только сборная команда и ещё два-три человека. Мы готовы работать сутками. Чтобы на катке каталось по четыре человека. И тренеры, чтобы их немножко катать.

Потому что раскатать ботинки — это две недели. Потом нужно делать программы. Программы в отсутствие формы делать очень сложно, потому что, когда ты делаешь в конце сезона, ты набрал свою самую высокую форму. Ты вертлявый, ты что угодно можешь повторить и сделать. Ты мягкий, как пластилин. А сейчас на это уйдёт не один месяц.

Все в одинаковых условиях? Нет, не в одинаковых. В Японии тренируются. Конечно, да, всё закрыто. Но есть спортивные базы. Есть врачи, которые там работают. Есть медицинский персонал, который каждый день будет тебя определять. Что вы, это же профессиональный спорт. Это поставлено не просто так: здравствуйте, я ваша тётя. Нет, такие базы есть в Китае, где тренируются. И в Корее тренируются», — приводит слова Тарасовой «Эхо Москвы».