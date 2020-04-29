Галявиева: во Франции были шокированы, когда Пападакис и Сизерон проиграли россиянам на ЧЕ

Российская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в танцах на льду за Францию с Луи Тороном, рассказала, как в команде отреагировали на второе место Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на чемпионате Европы — 2020. Золотые медали завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, опередившие французов по сумме двух программ всего на 0,14 балла.

«Всегда болею за то, чтобы каждый на соревнованиях мог показать свой максимум. Была очень рада за Вику с Никитой. Но одновременно с этим мне было обидно за Габриэлу с Гиймом. Они выиграли столько турниров, были на пике. Можно сказать, недосягаемы. Поэтому все во французской сборной были шокированы таким итогом.

Непростой сезон для фигурного катания во Франции? Слава богу, нашу пару это никак не затронуло. Мы катаемся в России и не всегда в курсе того, что происходит. Но не так давно у нас избрали нового президента федерации — Натали Пешалу. Думаю, из-за этого вся система подготовки сборной будет другой. Все будет не так, как прежде», — приводит слова Галявиевой Sport24.