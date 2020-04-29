«Этому городу идёт дождь и серость». Туктамышева выложила фото на фоне Петербурга

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями на фоне Санкт-Петрбурга, ставшего для неё родным за годы тренировок в Северной столице.

«Этому городу идёт дождь и серость.

Фотографии на память с подготовки проекта с Творческим объединением Юрия Смекалова, который изначально планировали снимать в интерьерах «Астории». Планы пришлось поменять, а красивые фото остались», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «инстаграме».

Под руководством хореографа Юрия Смекалова Туктамышева в режиме инста-сериала вместе с болельщиками ставила программу на сезон-2020/2021. Показать результат на льду у Туктамышевой пока нет возможности, потому что катки закрыты из-за пандемии коронавируса.