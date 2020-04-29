Ирина Слуцкая станцевала со старшей дочерью Варварой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая станцевала вместе с девятилетней дочерью Варварой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

41-летняя спортсменка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма и девятилетнюю Варвару от первого брака с Сергеем Михеевым, а также пятимесячную Киру, отцом которой является второй муж фигуристки Алексей Говырин.

По окончании профессиональной спортивной карьеры Слуцкая работает на телевидении, является участницей и организатором ледовых шоу.

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.