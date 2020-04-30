Тарасова: не советую Ханю прыгать четверной аксель, можно разбиться к чёртовой матери

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможности исполнения акселя в четыре с половиной оборота, который хочет сделать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
«Это прыжок, который никто не делал никогда. Это очень страшный и очень сложный прыжок. С него можно разбиться к чёртовой матери. Потому что он начинается с хода вперёд ребра, и поэтому если ты не докручиваешь, ты переходишь вперёд. Ты падаешь прямо на лицо. Не знаю, я бы не советовала этого делать. Просто откатал бы своё. Просто он хочет это сделать. Может быть, не на олимпийских соревнованиях. Понимаете, тоже хочется выйти в космос.
Остаться в истории хочет или для себя? Для себя. Всё делается для себя. И работаем мы тоже для себя. Вы отдаете отчёт, для чего вы работаете? Потому что вы без этого не можете. Вам это интересно. Вы ждёте этого адреналина, когда работаете. Когда я работаю, я тоже его жду. Говорить, что вот я делаю это для вас — это не совсем правильно. Делаешь ты это для себя, просто потому, что ты не можешь этого не делать. Знаете, как Шостакович писал: «Если можете не писать музыку, не пишите»», — приводит слова Тарасовой «Эхо Москвы».
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